美股期貨午後跌轉升，恒指亦由早市跌最多290點，收窄至曾僅跌42點，收市跌138點或0.58%，報24006點，守住24000點關，及10天線(23846.23點)。大市成交金額1058億元，較上日減少5.56%，是2020年4月09日938.87億元成交後最少；國指跌52點或0.54%，報9672點。

「ATM」上升，騰訊（0700）升2.99%，收報406.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻78點。阿里巴巴（9988）收報202.8元，升2.48%；美團（3690）收報98.85元，升1.02%。

50隻藍籌當中，10隻上升，36隻下跌，4隻無升跌。恒隆地產（0101）跌2.78%，收報16.06元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌2.22%，收報39.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。

內需股表現較為理想，藍籌當中，逆市上升的多與之有關。如遊戲消費的騰訊、日常用品的恒安（1044）升2.33%，收報65.85元；賭博的銀娛（0027）升1.67%，收報48.75元、金沙中國（1928）收報30.4元，升1.33%；iPhone 零件供應商瑞聲（2018）升0.78%，收報38.8元；以至是住屋需求的碧桂園（2007）升0.21%，收報9.57元、中海外（0688）升0.2%，收報25.65元。而早市蒙牛（2319）亦向上，但最終則倒跌0.54%，收報27.85元。

其他內需股方面，體育用品股安踏（2020）收報63.1元，升2.44%；李寧（2331）收報24.3元，升0.21%；滔搏（6110）收報9.73元，升3.4%；物管股鑫苑服務（1895）收報2.4元，升26.32%；雷蛇（1337）收報1.06元，升0.95%。

其他股份方面，萬洲（0288）旗下位於美國密蘇里州及威斯康星州的兩間工廠，因有員工對新冠疫情測試呈陽性而需要關閉。萬洲跌0.8%，收報7.45元。

國泰（0293）中午公布，3月份合共載客約31.11萬人次，按年大跌9成。3月份的收入乘客千米數亦按年減少84.3%。運載的貨物及郵件合共11.92萬公噸，較去年同月下跌35.6%。國泰收報9.01元，升0.89%。

遭洗倉的華和控股（9938）收市仍跌85.1%，報0.415元，今早最多曾挫87.6%，低見0.345元。

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