評級機構穆迪將內地房地產行業前景轉為負面，主要因為新冠病毒帶來的破壞及經濟增長放緩將對房地產市場需求及庫存造成壓力，離岸融資情況並不明朗。當中，雖然大多數高收益債券的發展商能解決未來12個月，合共920億美元的在岸及境岸債務，但有四間內房將面臨非常高的再融資風險，涉及42億美元的債務。

雖然穆迪在報告內並無點名此四間內房，不過翻查以往報告，在中港上市的新湖中寶（滬︰600208）、泰禾集團（深︰000732）、綠景中國（0095）、及億達中國（3639）為評級最低的四間房企。

穆迪指出，預期今年全國房地產銷售將按年跌5至10%，庫存水平保持在高位，但獲評的內房依然跑贏大市，並在疲弱的市場下仍有優勢。但由於新冠疫情導致市場震盪，令投資者更趨規避風險，故將影響內房取得離岸資金，對一些流動性較弱或信貸質素較差的內房，他們將面對再融資風險上升。然而，穆迪指其餘大多數發展商已為其大部分離岸債券作再融資。

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