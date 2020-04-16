亞特蘭大聯邦儲備銀行行長Raphael Bostic表示，面對新冠疫情引發的防疫封鎖措施，許多美國企業最快將在5月陷入掙扎求存的境地，因市場現已從擔憂企業現金流問題，演變為擔憂企業償付能力及其能否繼續生存，敦促政府及銀行盡快提供救濟，以防止企業大規模倒閉。

他指出，央行已承諾發放2.3萬億美元的貸款，同時將利率降低至接近零的水平，及利用前所未有的方式擴大信貸規模，例如向州及地方政府提供貸款、購買「垃圾債券」等。雖然目標旨在確保經濟恢復至危機前的狀態，但他認為，前提是企業不會出現大量倒閉，否則沒有可能實現，目前更多是取決於醫療政策回應，以及美國工人和企業重返崗位的速度。

他表示，企業面對的信貸挑戰，正在變得愈來愈普遍及尖銳，因此償付能力變得愈來愈重要，同時大範圍的經濟需求急劇下降，因此現金流量極低，導致企業將會以更快速度消耗資金。

他又提到，美聯儲和其他監管機構已向銀行明確表示，若銀行貸款予受病毒威脅的而面臨倒閉的企業將不會受到處罰，但認為當局需要迅速分發諸如針對小型企業的薪資保障計劃等的援助，確保讓更多重要企業能得以生存。

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