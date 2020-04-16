交銀國際研究部主管洪灝發表報告，認為很多美國的經濟學家在期待美國經濟V型反彈，並期待美國進入5月後開始逐步實施隔離解禁。然而，現在人們對於病毒仍然沒有詳盡的了解，因此任何建立於疫情預測基礎上的經濟預測，其實都不怎麼可靠。

他指出，很多人認為疫情會有所謂的「報復性消費」，從而拉動V型反彈。然而，在昨晚一系列破紀錄差的美國經濟數據中，只有一個數據一枝獨秀，就是美國的食品雜貨銷量暴漲了近30%。他認為大家都在恐慌中囤貨，短短的幾個星期，美國的失業情況已經比30年代大蕭條時期還差，已經有3分1的家庭房貸還款推遲了，美國幾大銀行開始計提幾十億美元的壞賬撥備。

他強調，「在這麼悲觀的情緒和家裏存貨充足的環境裏，不知道是否存在報復性消費的條件。」

美國新增確診數字有所回落，但昨晚標普500指數的技術反彈在2800點附近遇到了阻力，洪灝指出，在運行到一個月的高位後開始回調，這種情況和中國市場2月時對於疫情的反應基本一致，當時A股在新增確診曲線見頂前開始強勢技術反彈，但在經濟數據逐漸顯示疫情對於經濟超預期的影響後見頂回落。

他認為這次新冠疫情充分暴露了全球社會結構的嚴重扭曲，社會底層的人們倍受衝擊，雖然美聯儲和全球央行極力印鈔放水，但結構性問題並不能夠通過總量方案解決。

舉例說，美國的中小企業管理委員會SBA在不到3個星期就已經用完了幾千億美元救援基金，而危機才剛剛開始，很多中小企業仍然無法得到救濟。然而，許多被定義為中小企業的對沖基金卻在向SBA申請救助資金。

他總結說，「在為現在的這些史無前例的量寬政策喝采之時，不要忘了這新一輪的印鈔，也只是富閑階級拯救自己罷了。」

記者：廖毅然

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