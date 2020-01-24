金融科技創企Airwallex宣布，完成1.6億美元(約12.48億港元)的D輪融資，此輪融資引入新投資者澳新銀行的戰略投資機構ANZi Ventures 及Salesforce Ventures，現有股東DST Global、騰訊（0700）、紅杉資本、高瓴創投和本港富商李嘉誠旗下維港投資也有加碼投資。Airwallex指，新資金將用於加快歐洲、美國以及新市場發展，並進一步拓展產品線，包括收單和發卡業務，以及探索收購機會。

公司指，融資可加速其全球數碼化金融基礎設施的搭建以及產品研發，拓展歐美市場和中東等新興市場業務，加快全球業務增長。此外會發布面向企業的全球本地收單和網關等API產品，進一步整合跨境支付服務。同時希望以數碼化連接支付的上下游服務商，並發布更本地化的產品體驗。

早前Airwallex與VISA合作推出Airwallex Borderless Card (空中雲匯無邊際虛擬卡)，並與上市SaaS企業Xero達成戰略合作和業務整合，可以自動整合財務數據並完成對賬，這些產品和服務已率先於澳洲推出，並計劃於今年向香港的中小企業開放。

記者：李哲毅

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