隨着網上銀行愈漸普及，匯豐銀行今公布最新網絡安全問卷調查結果，發現56%港人曾經遭受網絡騙局，僅得8.5%港人做足保障措施。若以100分為滿分，港人的「網絡安全指數」平均為72.6分，當中18至24歲的「Z世代」相對具有較強的網絡安全知識（75.1分），但在保障個人網絡安全的實際行為上則較差（67分），是存在較大差距的群組。

是次調查由匯豐於2月12日至18日，透過網上問卷訪問了1005名港人，受訪者年齡為18歲至55歲。該指數是主要是以三項分數的平均值作計算，分別是網絡安全知識（72.6分）、網絡行為（68.1分）及態度（77分）。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安表示，雖然港人在網絡安全上普遍具有高水平的知識及意識，但是實際保障個人網絡安全的行為上則稍為欠佳，尤其是「Z世代」；又指當中29%曾遭受網絡騙局的港人，平均蒙受經濟損失2811元，而過去數年釣魚郵件是較常出現的網絡安全問題。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝續指，年輕人了解如何在網上保障自己，但有意識不代表採取實際行動，有關調查反映港人往往忽視細節，例如較多人會使用公眾網絡登入銀行戶口，甚至進行轉賬交易，資料容易遭人盜用，認為有待加強。

她建議，用戶應增強密碼安全性、切勿分享個人資料、不要使用公眾網絡登入銀行戶口，以及進行交易等。她又指出，該行過去數月的數碼銀行及相關交易活動亦有雙位數增長。

記者：溫藹紅

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