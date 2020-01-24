美經濟數據及金融股業績拖累美股，恒指今早低開119點後曾跌最多290點，恒指半日跌190點或0.79%，報23954點，成交金額543億元；國指跌56點或0.59%，報9667點。

傳陷入困境的新加坡興隆集團，欠匯控（0005）等銀行至少30億美元，其中匯控佔6億美元，拖累匯控再度失守40元，半日跌2.46%，收報39.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。

恒安（1044）升1.55%，收報65.35元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.42%，收報400.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點。

今早內地公布3月份70個大中城市新建商品住宅價格指數按年上升5.3%，漲幅為2018年6月以來最低，內房股個別發展，潤地（1109）跌1.26%，收報31.45元；碧桂園（2007）跌0.63%，收報9.49元；中海外（0688）升0.39%，收報25.7元。非藍籌內房方面，合景泰富（1813）收報11.64元，升2.65%；恒大（3333）收報13.54元，跌0.44%；萬科（2202）收報25.2元，跌1.18%；融創（1918）收報32.85元，跌1.94%。

外牆工程承判商華和控股（9938）今早突遭洗倉，一度暴瀉85.66%，最低見0.348元，跌穿招股價0.5元並創新低，半日跌86.7%，報0.37元。

乘聯會最新統計，4月首兩星期日均汽車零售按年下降12%，汽車股向下，吉利汽車（0175）收報11.08元，跌1.07%；廣汽集團（2238）收報6.22元，跌2.05%；長城汽車（2333）收報4.9元，跌1.21%；今早發盈警的北京汽車（1958）收報3.04元，跌5.88%。而較早前傳分拆業務的比亞迪股份（1211）收報43.75元，升2.7%。

長江生命科技（0775）昨日宣布，已與新加坡 Biolidics簽訂協議，分銷以血清學診斷為基礎之新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)快速檢測試劑盒，股價今早一度高見1.09元，升15.9%，半日升12.7%，報1.06元。

油股中海油（0883）逆市上升0.73%，收報8.29元；中石油（0857）跌0.36%，收報2.77元；中石化（0386）跌0.52%，收報3.86元。

內需股向好，蒙牛（2319）升0.36%，收報28.1元；恒安升1.55%；金沙中國（1928）升0.33%，收報30.1元；銀娛（0027）升0.31%，收報48.1元。

蘋果出新iPhone SE ，手機設備股向下，瑞聲（2018）跌0.91%，收報38.15元；舜宇（2382）跌1.62%，收報109.6元；鴻騰（6088）收報1.76元，跌1.12%；富智康（2038）收報0.9元，跌1.1%。而中資手機股小米（1810）收報10.36元，跌1.15%。

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