恒指跌190點，收報23954點，成交金額543億元。美股回吐，銀行股績後大跌，紐約期油跌穿20美元，能源股亦受壓。相對之下，科技股表現不俗，Netflix及亞馬遜均創新高，逆市偏強。美國3月份經濟數據欠佳，似乎是大市回調的原因，但更主要是股市累積不少升幅後出現回調，經濟數據並非重點。

今早港股也略為受壓，匯控（0005）、渣打（2888）等跟隨外圍銀行股下跌，但科技股表現佳，騰訊（0700）、阿里（9988）都升逾1%，站穩400元及200元之上，並未跟隨大市向下。

安踏（2020）昨日公布首季安踏品牌產品之零售金額按年錄20%至25%的負增長，而FILA品牌零售金額則按年錄中單位數的負增長，其他品牌之零售金額按年則錄高單位數的負增長。整體上，安踏首季表現優於1至2月社會消費品零售總額的下降20.5%，也優於紡織服裝類零售額的同比下降30.9%。

野村指安踏表現較原先的指引為佳，指引為安踏跌20%至30%，FILA跌10%至20%。管理層又指4月初至今的復蘇好於預期，銷售已回復至正常水平的70%，對比集團早前預期為5月才可恢復至70%。

面對當前不明朗的局面，市場對於業績極為重視，交到數的必會受到追捧。安踏在最困難時期也表現勝預期，估值有條件回到疫前水平。但筆者仍傾向宜吸勿搶，可看看能否在60元至62元水平低吸，現價高追則要有捱價位的心理準備。

張兆聰

明報首席評論員