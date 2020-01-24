美股向下，港股今早低開119點或0.5%，報24025點，成交金額21億元；國指今早低開54點或0.56%，報9670點。

蒙牛（2319）升3.57%，報29元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌2.09%，報39.75元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。騰訊（0700）升1.01%，報399元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點。

蘋果推iPhone SE，明日有售，手機設備股瑞聲（2018）跌0.65%，報38.25元；鴻騰（6088）開市報1.75元，跌1.69%；高偉電子（1415）開市報1.95元，跌0.51%；比亞迪電子（0285）開市報15.1元，跌1.31%；富智康（2038）開市報0.9元，跌1.1%；小米（1810）開市報10.48元，無升跌。

長江生命科技（0775）宣布，已與新加坡 Biolidics簽訂協議，分銷以血清學診斷為基礎之新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)快速檢測試劑盒，結果可在10分鐘內顯示出來。開市報1.02元，升8.5%。

北汽（1958）發盈警，預期截至3月底止首季淨利潤按年跌95%。北汽開市報3.17元，跌1.86%。

上海電氣（2727）公佈，落實以3.18億歐元（約26.82億港元），轉售旗下從事燃氣輪機及其相關設備產銷，並處於虧損狀態的意大利安薩爾多40%股權。開市報2.11元，升0.4%。

中集（2039）發出盈利預警，預期各項業務均受到新冠肺炎疫情不同程度的影響，致銷售未達預期，因此令季內營業收入同比下滑，料今年首季度由盈轉虧，虧損介乎6億至8億元人民幣。開市報6.89元，升1.7%。

乘聯會最新統計，4月首兩星期日均汽車零售2.77萬輛，按年下降12%。汽車股方面，吉利汽車（0175）開市報11.08元，跌1.07%；比亞迪股份（1211）開市報42.4元，跌0.47%；廣汽集團（2238）開市報6.3元，跌0.79%；長城汽車（2333）開市報4.85元，跌2.22%。

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