【開市焦點】港股ADR跌205點 留意長江生命科技、蘋果相關股
文章日期：2020年4月16日 08:46
美股向下，港股ADR跌205點或0.86%，報23939點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.01%，折合報395.02元；匯控（0005）跌2.82%，折合報39.46元；建行（0939）跌1.45%，折合報6.12元。
今日焦點股份可留意：
蘋果推iPhone SE，明日有售，留意手機設備股。
長江生命科技（0775）宣布，已與新加坡 Biolidics簽訂協議，分銷以血清學診斷為基礎之新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)快速檢測試劑盒，結果可在10分鐘內顯示出來。
北汽（1958）發盈警，預期截至3月底止首季淨利潤按年跌95%。
油價下跌，紐約期油失守20美元，留意油股表現。
上海電氣（2727）公佈，落實以3.18億歐元（約26.82億港元），轉售旗下從事燃氣輪機及其相關設備產銷，並處於虧損狀態的意大利安薩爾多40%股權。
中集（2039）發出盈利預警，預期各項業務均受到新冠肺炎疫情不同程度的影響，致銷售未達預期，因此令季內營業收入同比下滑，料今年首季度由盈轉虧，虧損介乎6億至8億元人民幣。
乘聯會最新統計，4月首兩星期日均汽車零售2.77萬輛，按年下降12%。留意汽車股。
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