美國經濟數據轉差，市場預期未來幾個月情況將出現惡化。IEA預期全球石油需求降幅創紀錄，拖累紐約原油期貨結算價18年來首次跌破20美元。另外，美股業績期，高盛、花旗和美銀首季利潤暴跌。道指低開349點後，最多曾挫716點。

美國經濟數據方面，3月零售銷售下降8.7%，創1992年以來的最大降幅；工廠產值創下1946年以來的最大降幅，製造業產值按月下降6.3%，差過預期的下跌4.1%；產能利用率下滑至72.7%，為2010年4月份以來最低水平。聯儲局褐皮書調查顯示，所有大區調查的企業聯絡人都對前景表達了高度不確定感，多數預期未來幾個月情況將出現惡化。另外，全國住宅建築商協會(NAHB)/富國銀行住宅市場指數，住宅建築商信心指數從3月份的72暴跌至30。這是該指數30年歷史上最大月跌幅，也是2012年6月以來的最低水平。

道瓊斯工業平均指數收跌445點，跌幅1.86%，報23504點。標普500指數收跌62點，跌幅2.21%，報2783點。納斯達克綜合指數收跌122點，或1.44%，報8393點。

家得寶跌4.19%，報198.48美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低59點，而聯合健康保險，升4.13%，報281.68元，貢獻道指76點。

科技股方面，蘋果收市報284.43元，跌0.91%，谷歌母公司Alphabet收市報1257.3元，跌0.62%，亞馬遜收市報2307.68元，升1.06%，Facebook收市報176.97元，跌0.67%。

歐洲STOXX 600指數收跌3.25%，報323點。德國DAX指數收跌3.9%，報10279點；法國CAC 40指數跌3.77%，報4353點；英國富時100指數收跌3.35%，報5597點。