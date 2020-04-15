【車市回暖?】中國4月第二周汽車銷量首見增長
文章日期：2020年4月15日 19:40
隨著復工復產及市民生活漸正常，中國汽車銷情亦逐步回暖，據乘聯會最新統計，4月首兩星期日均汽車零售2.77萬輛，按年下降12%；其中首星期日均零售2.19萬輛，按年跌35%，但第二個星期日均零售達到3.34萬輛，按年升14%，是2月疫情於內地擴散以來，首次單周零售出現增長。
不過，乘聯會強調，4月第二周銷量總體恢復雖較快，但不宜太樂觀，因今年第一周受清明假期影響，工作日只有3日，較去年同期少了一日，因此在假日錯峰之下，形成第一周增速很差，第二周很好，有一定的差異。
但無論如何，比起3月頭兩個星期零售按年跌49%，4月頭兩星期只跌12%，回暖情況已明顯，反映汽車銷情已經是從疫情影響下平穩改善，同時也是清明期間的需求釋放，不能掃墓就去買車。
乘聯會又指，從恢復進度看，需求爆發增長的現象還不突出，目前每周銷量提升的趨勢還是平穩上升。儘管政府擬推出車市刺激政策，部分城市政策實際落地生效，但政策啓動期效果一般不是很突出，而等到政策退出前的末班車效果才明顯。
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