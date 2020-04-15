受新冠疫情影響，限聚令、失業率飆升、麥難民等基層民生議題都惹來關注，就連新鴻基地產代理有限公司資深董事郭炳江同新地（0016）執董郭基煇都留意到基層市民正面對非一般的難關，並與家人因應疫情每月透過十多間非牟利機構向基層家庭、長者、有經濟困難人士、殘疾人士等派發10,000個「抗疫福袋」及15,000個飯盒。

據指，基層市民正面對經濟轉差、失業率上升等大難題，加上限聚令不少原來有為基層、中轉人士、露宿者提供熱食的機構都要暫停服務，但郭炳江就想到向包括聖雅各福群會、救世軍及膳心連基金等堅持服務基層市民的機構，派發由酒店製作的飯盒予有需要人士，令基層市民不需為溫飽憂慮。

而「抗疫福袋」則經香港明愛、神託會、扶康會、香港家庭福利會等機構發放，飯盒及福袋特別印上二維碼，受惠人可透過連結觀看帝港酒店集團製作的正確洗手及戴口罩影片。

福袋內容更非常豐富，有經常被人搶購一空的卷紙、米麵、口罩、搓手液等多項用品。

各受惠機構更引述郭炳江金句：「疫情令人心煩不安，最好的良藥是助人自助，人與人之間的愛使我們堅持同心同行」、「社交要保持距離，但人與人之間的心可以透過關懷拉近。」

郭炳江認為，現時酒店生意因疫情受到影響，他們就鼓勵酒店員工善用工作的專業同心協力參與今次的捐贈行動，從幫助有需要的人士，體現生命的意義。他又希望大家發揮互助精神，同心抗疫，渡過艱難時刻，並建議大家把握在家的時間，多主動致電家人及朋友。

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