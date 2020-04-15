保監局公布向第三間虛擬保險公司發出快速通道授權，據了解應為一般保險公司OneDegree。

保監局指，該保險公司為一間科技初創企業，擁有自行研發的系統，能把由顧客開戶至償付申索的整個保險業務流程自動化。它將按其公司的集團架構及策略，主力雙線發展科技創新以及保險服務。

保監局表示，該行會首先推出寵物保險，之後逐步提供醫療保險以及針對中小型企業的網絡保險。該公司將重點建立夥伴關係和生態圈，與其他在價值鏈上的服務提供者產生協同效應，以創造更多商機、提高客戶滿意度及帶動金融普及化。

保監局行政總監張雲正，表示隨著三間虛擬保險公司加入市場，當中兩間銷售非人壽保險，一間銷售人壽保險，保險科技領域更具活力，而且愈趨多元化。近日的2019冠狀病毒病疫情，亦有助展示保險業可如何善用科技，應對營運上的挑戰。

保監局於2017年9月推出快速通道計劃，提供專隊，處理尋求使用全數碼分銷渠道的新授權申請。快速通道授權申請人必須擁有一套創新和穩健的商業模式，並能夠符合現時所有有關償付能力、資本和本地資產的規管要求。

記者：歐陽偉昉

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