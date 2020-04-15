賣盤可以是一件開心事，也可以是一件唏噓事，但在央企和國企的世界，幾可肯定買賣表面上是平常事，實質上卻是鬼祟事，話說外媒近日引述消息指，中旅金融控股有意放售安信信貸，豈料在消息曝光後，本欄獨家獲悉，中旅突然把停整個計劃暫時剎停，背後盤算耐人尋味。

話說彭博社4月初報道，安信信貸公司正研究出售予熟悉業內運作人士，引述知情人士消息指，安信信貸現正與匯控（0005）合作，為潛在的銷售做準備，目標以5億至10億美元（約39億至78億港元）賣盤。但報導又「戴頭盔」提到，相關銷售考慮目前還處於初步階段，預料在評估新冠病毒爆發對企業的影響前，或不會正式銷售程序。

沒想到，當天戴頭盔，今天竟成真，本欄獲悉，安信本來是打算以6至8億美元放售，之後就疑似放風給外媒，把意向價格範圍擴大到5億至10億美元，試試水溫，可惜反應實在不似預期，最終決定暫緩計劃，起碼等疫情過。

翻查報道，當年渣打（2888）賣走安信的作價約為6億美元，由於安信和中旅金控均沒有上市，無法得知其具體收入，但反正這些財務公司也是以貼近《放債人條例》規定的年利率上限為60%做生意，而香港的借錢市場是30%財仔、70%銀行。

根據舊報道，安信算是一枚金蛋，據報2013年收入13.88億元，稅後盈利實際高達5.18億元，但往後數年的數字，暫時無從得知。粗略估計，這間財務公司過去幾年增長不會差，而安信也自詡盤數夠靚，現時在個人借貸市場排第三，市佔率約12%至15%，壞賬率低於約7%至9%，暫不憂賣。

今次放售，外媒沒有告訴你的是，主力放售對象是持有香港的虛擬銀行，相信主要是看中這批銀行要「衝業績」而會找母公司「注資」，但虛擬銀行暫時看起來是個無底洞，在經濟不穩的情況下，各間虛擬銀行母公司似乎也打算睇定一點，所以中旅金控也「因應疫情」而就先暫停放售。

話說安信自成立以來曾多次轉手，於1990年代首次被一家馬來西亞集團收購，及後於2004年再被渣打收購，之後就是2014年易手予中旅金控。

現時的大股東中旅金控，同樣屬於中國旅遊集團旗下，一向作風低調，與香港上市的香港中旅（0308）沒有從屬關係，中旅金控自2012年由央企分拆出來，早於2014年就在官網寫道，本來打算在三年內上市，即約2017年。現在已經是2020年，過了三年多，這個上市大計卻無下文，中旅也一直想把安信甩手，到底背後是因為盤數未夠靚，抑或是別有內情？各位不妨拭目以待。

最後要提的是，下周三大灣區國舅將告別《明報》，並撰寫最後一篇文章，特別感謝《明報》一直以來的容忍和包涵，也感謝讀者一直支持，寫了這麼久，發現不少讀者對「港朝換代」為中心的文章感興趣，有興趣知道一些商家猙獰面目的讀者，請務必繼續關注本人Facebook「大灣區國舅爺」(fb.com/royal.bro.in.law)。

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