莎莎（0178）公布截至今年3月底止的銷售數據，第四季港澳營業額按年大跌62%至6.676億元，同店銷售跌59.6%，每宗交易平均金額為229元，按年跌34.6%，整體交易宗數跌43.4%至270萬宗。

集團指出，新冠肺炎在全球急速擴散，重創環球經濟，難以獨善其身，計及終止的新加坡零售業務，整體零售及批發業務營業額按年下跌56.5%。港澳方面，本地客及內地客的每宗交易平均金額分別下跌19.9%及上升2.8%，不過顧客組合比例轉變，本地客每宗交易平均金額較小，但交易宗數變為佔大多數，令整體每宗交易平均金額下跌 34.6%。

集團又指，港澳政府實施多項限制人流進出口措施，控制疫情傳播，令內地旅客人數大跌，拖累第四季內地客的交易宗數急劇下降。此外，由於澳門賭場停業兩周、香港特區部分邊境鐵路站關閉，以及業務需求大減，部分店舖於1月底開始短期暫停營業或縮短營業時間，以減低集團的店舖營運成本，令銷售下降。

集團預期，嚴峻經營環境持續，將繼續加強各項減省整體成本措施，維持競爭力和減少虧損，盡最大努力保障員工的生計，包括下半財年關閉9間店舖以節省租金開支，未來將繼續縮減香港特區的店舖網絡，向未約滿的業主尋求短期租金減免。

截至今年3月底止，集團在港澳市場共經營112間分店，較去年12月底淨減少3間分店，內地及馬來西亞分別有44間及79間分店。

此外，集團亦已大幅刪減各部門的非必要及非生產性開支，精簡人手部署，採取減薪及放無薪假等短期節流措施，務求降低營運成本。由於現時以本地客的銷售貢獻為主，集團會調整產品組合，迎合本地客對防疫用品及其他美妝產品的需求。

為保存現金水平和控制產品過期的風險，集團繼續嚴格控制存貨水平，淘汰銷售表現欠佳或存貨過多的產品。自去年底開始，集團已進一步降低存貨水平，現金水平仍然足以應付其現時業務所需。中國及馬來西亞的大部分零售店由2月初及3月中起分別暫停營業，令第四季營業額分別下跌51.0%及6.9%。

記者：蕭嘉聰

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