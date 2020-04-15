沽空機構香櫞研究（Citron Research）周二發表報告直斥跟誰學財務造假，跟誰學再發文回應指，對方報告以跟誰學品牌為唯一研究指標，但在K12（即是幼兒園到中六）教育上，另一品牌高途課堂一直是公司的主要收入來源，質疑對方選擇性地忽視。

跟誰學指出，香櫞報告認為集團虛增收入的方法是重複計算課程，但內地一向會有幾個年級的學生學習同一門英語方法課，直言對方「夏蟲不可語冰。」針對跟誰學「明星教師」沒有自己的網站，跟誰學未有多作解釋，表現教師並不是一個出產明星的職業，教師行業「桃李不言，下自成蹊」。

跟誰學多番暗諷香櫞研究，直指對方在2月份「非常嚴謹地」研究瑞幸後，力撐瑞幸股價可重上60美元，如今香櫞同樣以「嚴謹」的態度發布了針對跟誰學的報告。跟誰學又稱：「更為可笑的是，香櫞似乎並不十分了解全球在線教育行業的基礎信息。」

記者：李哲毅

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