美股隔晚上升加上今早人行下調MLF利率，港股今早高開64點後最多曾升168點，不過，A股下跌以及美股期貨於港股尾市時跌幅擴大至逾1%，拖累恒指曾跌最多344點，收市仍跌290點或1.19%，報24145點，成交金額1120億元，較上日增加0.55%，是2020年4月07日1263.76億元成交後最多；國指跌122點或1.25%，報9724點。

上升的藍籌減至只有5隻，而下跌增至42隻。申洲國際（2313）升2.81%，收報91.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；中海油（0883）跌5.18%，收報8.23元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.23%，收報70.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低55點。

早段受惠下調MLF利率的內銀股收市倒跌，工行（1398）跌0.96%，收報5.16元；建行（0939）跌0.96%，收報6.21元；交行（3328）跌1.24%，收報4.78元；中行（3988）跌0.67%，收報2.98元。

內房股亦向下，潤地（1109）跌3.48%，收報31.85元；碧桂園（2007）跌2.05%，收報9.55元；中海外（0688）跌3.03%，收報25.6元。受配股影響的龍湖（0960）跌7.87%，其他非藍籌內房亦擴大跌幅，合景泰富（1813）收報11.34元，跌4.38%；寶龍地產（1238）收報4.86元，跌5.26%；融創（1918）收報33.5元，跌7.07%。

物管股表現兩極，鑫苑服務（1895）收報1.9元，升9.83%；新城悅（1755）收報17.08元，跌7.97%；奧園健康（3662）收報6.94元，跌8.56%；時代鄰里（9928）收報6.13元，跌8.23%。

體育用品股只有兩隻保持上升，安踏（2020）收報61.6元，升3.53%；滔搏（6110）收報9.41元，升3.52%；李寧（2331）升幅收窄，收報24.25元，無升跌；361度（1361）收報1.2元，無升跌；特步（1368）下跌，收報2.63元，跌0.38%。

平安好醫生（1833）獲利好消息支持，以創上市新高價收市，收報94.25元，升4.4%。其他科網股亦向上，阿里巴巴（9988）收報197.9元，升0.46%；美團（3690）收報97.85元，升0.1%；金山軟件（3888）收報25.1元，升3.51%。

手機設備股個別發展，舜宇（2382）收報111.4元，升1.36%；瑞聲（2018）收報38.5元，跌1.66%；比亞迪電子（0285）收報15.3元，升4.51%；小米（1810）收報10.48元，升2.95%。

油價向下拖累油股，紐約期油報19.76元，跌1.74%；布蘭特期油報28.81元，跌2.67%；中海油跌5.18%；中石油（0857）跌4.14%，收報2.78元；中石化（0386）跌3.96%，收報3.88元。

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