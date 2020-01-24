國際航空運輸協會（IATA）首席執行官Alexandre de Juniac表示，預計今年的環球航空業客運收入將減少3140億美元（約24337億港元），較去年同期減少55%，客運量則按年跌48%。他直言，在疫情的影響下，航空業一半的業務消失了，認為情況是「災難性（catastrophic）」。他續指，航空公司每減少1個職位，相關產業鏈中就會因此消失24個職位，在推算下全球約有2500萬個工作或會朝不保夕。

根據IATA在3月24日的統計，各國「封關」至今3個月，已為全球航空業客運收入帶來2520億美元損失，按年倒退44%。Alexandre de Juniac認為，航空業的前景一天比一天黑暗，疫情所引起的危機規模大，因此即使疫情完結後，亦未必能實現「V型反彈」，並估計國內航線的復甦速度將比國際航線快。

IATA再次促請各地政府向客運、貨運航空公司提供直接財政支持，以及提供稅務減免。Alexandre de Juniac指出，政府或中央銀行可以為航空公司進行貸款擔保，或是支持公司發債。另外，各地政府可考慮暫時免收離境稅，或其他政府徵收的稅款。

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