《新華社》報道指，國務院總理李克強在昨日主持召開國務院常務會議，繼因為支持疫情而推出一系列政策，下一步要求抓緊及按程序，提前下達一定規模的地方政府專項債，並研究進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持。同時因應今年畢業生人數再創新高，提出加大力度支持穩企業、拓崗位，吸納畢業生。

會議指出，今年以來為支持疫情防控、紓困和復工復產，及時出台一系列政策措施。當中推動減稅費措施方面，可為企業減負擔1.6萬億元（人民幣、下同），措施包括對小微企業和個體工商戶減免增值稅、免收收費公路通行費等措施。同時下達今年地方政府專項債額度1.29萬億元。在金融方面更通過3次降準、再貸款再貼現向金融機構提供3.55萬億元低成本資金，用於向企業發放低利率貸款。到截至3月底止，更對約8800億元企業貸款本息實行延期。

在下一步，該會議提出擬提前下達一定規模的地方政府專項債。同時，亦研究進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業支持，及幫扶制造業和服務業企業緩解房租、用工等成本壓力，甚至強化對困難群體兜底保障。

在具體措施方面，該會議指出，今年畢業生人數再創新高，受疫情影響，就業形勢更加嚴峻。因此會加大力度支持穩企業、拓崗位，吸納畢業生就業，同時強化創業擔保貸款支持，大力推動大眾創業、萬眾創新，帶動新業態發展和靈活就業。另會開發科研助理崗位，充實基層教師和醫護人員隊伍。同時，擬加強就業服務，研究助學貸款延期還款、用好失業保險基金等政策，對困難家庭未就業畢業生等給予傾斜支持，亦對湖北高校畢業生就業實施特殊支持政策。

此外，會議更提出推進城鎮老舊小區改造，以改善居住條件、並視為擴大內需的重要舉措。今年各地計劃改造城鎮老舊小區3.9萬個，涉及居民近700萬戶，比去年增加一倍，重點是2000年底前建成的住宅區，提升社區養老、托育、醫療等公共服務水平，並建立政府與居民、社會力量合理共擔改造資金的機制。

會議進一步決定，對今年底到期並設在西部地區的國家鼓勵類產業企業減按15%稅率徵收企業所得稅政策，延長實施期。同時，將鼓勵類產業項目當年度主營業務收入佔企業收入總額限制的門檻，由70%降至60%。