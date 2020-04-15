陷入財困的海航集團旗下一隻債券「13海航債」今日到期，據《彭博》報道，集團資金鏈極為緊張，希望延期一年支付到期本息，昨日晚上召開持有人會議商討事宜，但由於時間過於倉促，部分投資人未能及時參與會議，引起投資人不滿。

根據中國債券信息網昨晚9時01分的公告，海航集團計劃於當晚8點至8點30之間召開持有人會議，審議「13海航債」延期一年兌付的議案，持有人需在會議召開前1小時，發送加蓋公章的確認參會文件，亦要在晚上9點30前發送表決結果。

《彭博》引述有兩位不願具名的「13海航債」持有人指，周二下午接到提醒，查看電郵的電話，當晚6點30分左右就收到召開持有人會議的通知，由於已是下班時間，無法在半小時內完成蓋公章等參會程序，因此未有投票權。

海航今日於微信發表致歉信，指受新冠肺炎疫情影響，航空、旅遊、酒店、商業等相關主業經營受很大影響，雖然已通過多個措施，全力推進復工復產，但短期內經營難以恢復到去年同期水平，現金流壓力巨大。集團又稱，對所有債務都高度負責，尤其是公開債券市場的債務，一直本著積極態度處置，直至4月14日一直與主要投資人協商展期事宜，但由於投資人數量較多，會議通知和準備工作有一定不足，令會議程序較為倉促。

根據海航的披露資料，「13海航債」將於今日到期兌付，發行規模為11.5億元人民幣，存續金額約3.9億元人民幣。除了本期債券，海航控股周五亦有一期超短融券「19海南航空SCP002」到期，由於持有人同意給予發行人化解風險的機會，發行人只需在兌付日支付利息。同系於2022年到期、於上交所掛牌的「15海航債」受消息影響，早市兩度臨時停牌，較上日曾跌31%。

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