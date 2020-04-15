【沽空機構】跟誰學遭香櫞接力狙擊 被指虛構7成收入
文章日期：2020年4月15日 15:30
近月多間沽空機構連番追擊中概股，美國上市的內地教育股跟誰學繼上周被Grizzly Research盯上兼炮轟造假後，周二再被香櫞研究（Citron Research）接力狙擊。香櫞研究發表報告指，跟誰學高達7成收入是虛報。有內媒引述跟誰學發表回應稱：「報告污衊中概股大多為造假公司，刻意曲解及污名化中國上市公司。」
今年1月渾水發表匿名報告，直指瑞幸財務造假，但香櫞曾力撐瑞幸。
香櫞研究指，跟誰學在2019年6月上市，在上市前一個財年的增長率為432%，毛利率為75%，但考慮到與行業龍頭「好未來」及「新東方學校」競爭關係，跟誰學的增長令人難以置信。而且內地線上教育市場研究報告均無刊出跟誰學資料，認為事件不尋常。
香櫞透露，為確定跟誰學財務造假程度，在今年首季報讀「明星老師」最受歡迎課程，數目佔總可用課程總數20%，推測跟誰學約7成收入是虛構的。
香櫞又懷疑跟誰學曾課程造假，尤其是在小學課程上做手腳。以小六課程為例，跟誰學提供100個課程，當中免費課程為24個，暑期課程為10個，重複課程為46個，意味著真正付費課程只有100-46-10-24=20個。
記者：李哲毅
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