恒指跌22點，收報24412點，成交金額589億元。美股上星期創出46年最佳一周升幅後，昨晚進一步挾升，納指大漲4%。美股的升勢遠超絕大部份人預期，估計淡倉要無條件投降，令股市升勢加劇，但也意味市場波動性會增加。亞洲股市以至全球都無法跟隨美股的升幅，中港股市牛皮，站上24000點後有點拉牛上樹的感覺。

一方面，龍頭科技股表現不錯，都回到疫前水平，騰訊（0700）今早突破400元，阿里（9988）也升破200元。但問題是其他重磅股表現一般，內銀、內險、匯控（0005）、中移動（0941）、友邦（1299）都窄幅上落。恒指要回上試25000點有一定難度。

今早表現較佳的是二線科技股，金蝶（0268）、金軟（3888）、微盟（2013）、平安好醫生（1833）、中芯（0981）等都有理想升幅。炒復蘇是另一條主線，安踏（2020）升3.8%，頤海（1579）升2%破頂，飛鶴（6186）亦升6.7%。

另外，濠賭股亦強勢，升幅介乎1.3%至4%。以龍頭來看，近期銀娛（0027）表現明顯更勝金沙中國（1928），但其實澳博（0880）表現同樣亮麗。從復蘇角度看，中港澳疫情已大致受控，未來3至6個月經濟活動應可回復正常，估計今年第4季度，澳門博彩收入會開始回復正常，而澳博（0880）的重頭項目上葡京將於今年底、明年初開幕，正好食正積壓多時的內地旅客旅遊、博彩需求。回顧以往新賭場開幕前，相關股份都會在半年前大幅炒上，相信今次也不例外。濠賭股以銀娛為龍頭穩健之選，澳博則是今明兩年的黑馬。

張兆聰

明報首席評論員