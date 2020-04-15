歐美疫情趨穩定，美股向上，恒指今早高開64點後，最多曾升168點，低位則跌114點，與近期波幅相若。恒指半日跌22點或0.09%，報24412點，成交金額589億元；國指跌8點或0.09%，報9838點。

申洲國際（2313）升4.04%，收報92.6元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌3%，收報8.42元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.96%，收報398.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；友邦（1299）跌1.6%，收報70.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。

人行今早下調MLF利率，內銀股個別發展，工行（1398）無升跌，收報5.21元；建行（0939）升0.16%，收報6.28元；交行（3328）升0.21%，收報4.85元；中行（3988）升0.33%，收報3.01元。

財政司司長陳茂波重申不減辣，又指樓價斷崖式下跌機會細，地產股普遍向上，恒地（0012）升0.16%，收報32.25元；新地（0016）升0.19%，收報108.2元；新世界發展（0017）升0.56%，收報9.02元；信置（0083）升0.98%，收報10.32元。連日上升的長實集團（1113）則有回吐，跌1.45%，收報47.55元。

港銀個別發展，恒生（0011）升0.07%，收報138.9元；匯控（0005）跌0.24%，收報41.35元；中銀香港（2388）跌0.41%，收報24.4元。

比亞迪（1211）全資子公司比亞迪半導體尋求適當時機獨立上市，刺激股價半日升3.2%，報43.2元，曾創逾1個月新高，高見44.2元。

龍湖（0960）遭現有股東配股，股價半日跌5.3%，報37.85元。龍湖配股亦拖累其他內房股，融創（1918）收報34.4元，跌4.58%；寶龍地產（1238）收報4.96元，跌3.31%；招商局置地（0978）收報1.28元，跌2.29%；合景泰富（1813）收報11.66元，跌1.69%。

平安好醫生（1833）獲大和唱好，同時，內地《新聞聯播》指，平安好醫生7*24小時接診平台從疫情發生以來到4月8日期間累計訪問人次達11.1億，新用户增長10倍。消息齊齊推動股價曾創上市新高，市值更一度破千億元，半日升3.3%，報93.25元。

Adidas宣布早前申請的30億歐元(約255億港元)的抗疫援助貸款獲批，體育用品股跟升。安踏（2020）收報61.75元，升3.78%；李寧（2331）收報24.5元，升1.03%；361度（1361）收報1.22元，升1.67%；特步（1368）收報2.66元，升0.76%；滔搏（6110）收報9.34元，升2.75%。

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