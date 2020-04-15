美股向上，恒指今早輕微高開64點或0.27%，報24499點，成交金額27億元；國指今早高開13點或0.14%，報9860點。

信置（0083）升4.5%，報10.68元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.73%，報8.53元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.42%，報400.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；友邦（1299）跌0.42%，報71.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

維達國際（3331）發盈喜，預計截至3月底止首季經營溢利較去年同期增加55%至5.27億元，預計純利升65%至3.77億元。開市報20.5元，升4.48%。

龍湖（0960）再遭現有股東配股套現，據銷售文件顯示，龍湖有股東以每股介乎35.25元-36.75元，配售7839萬股舊股，套現約27.63億元至28.8億元，配售價較昨日收市價40元折讓達8.1-11.9%，花旗為獨家安排行。龍湖開市報37.4元，跌6.5%。

平保（2318）公布，今年首三個月，集團旗下四家子公司保費收入合共2578.28億元人民幣，按年跌近6%。平保升0.45%，報77.65元。

中國人壽（2628）同日公布首季原保費收入為3078億元人民幣，按年上升13%，比首兩個月的20.51%放緩，而單計3月原保費收入為798億元人民幣，按年減少4.09%。中人壽跌0.51%，報15.66元

魯証期貨（1461）公佈，因應調整國際業務布局，關閉在港期貨業務。開市報0.52元，無升跌。

招商局置地（0978）公布，今年首3個月，集團實現合同銷售總額約為47.58億元人民幣，同比下降20.1%；合同銷售總面積約為292,621平方米，同比跌17.8%；平均售價約為每平方米16,259元人民幣。開市報1.31元，無升跌。

比亞迪（1211）全資子公司深圳比亞迪微電子改名為比亞迪半導體，可能以增資擴股等方式引入戰略投資者，及尋求適當時機獨立上市。另外，陳剛已辭任比亞迪副總裁職務將專職擔任比亞迪半導體董事長及總經理職務。比亞迪開市報44.2元，升5.6%。

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