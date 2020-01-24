美股再次上升，港股ADR亦升43點或0.18%，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.97%，折合報398.81元；匯控（0005）升0.42%，折合報41.63元；建行（0939）跌0.6%，折合報6.23元。

亞股向下，日經平均指數報19608點，跌30點或0.15%，高位跌最26點或0.13%，低位則跌172點或0.88%。澳洲股市報5480點，跌7點或0.14%，高位升最多44點或0.82%，低位則跌7點或0.14%。韓股休市。

今日焦點股份可留意：

維達國際（3331）發盈喜，預計截至3月底止首季經營溢利較去年同期增加55%至5.27億元，預計純利升65%至3.77億元。

龍湖（0960）再遭現有股東配股套現，據銷售文件顯示，龍湖有股東以每股介乎35.25元-36.75元，配售7839萬股舊股，套現約27.63億元至28.8億元，配售價較昨日收市價40元折讓達8.1-11.9%，花旗為獨家安排行。

平保（2318）公布，今年首三個月，集團旗下四家子公司保費收入合共2578.28億元人民幣，按年跌近6%。

中國人壽（2628）同日公布首季原保費收入為3078億元人民幣，按年上升13%，比首兩個月的20.51%放緩，而單計3月原保費收入為798億元人民幣，按年減少4.09%。

魯証期貨（1461）公佈，因應調整國際業務布局，關閉在港期貨業務。

招商局置地（0978）公布，今年首3個月，集團實現合同銷售總額約為47.58億元人民幣，同比下降20.1%；合同銷售總面積約為292,621平方米，同比跌17.8%；平均售價約為每平方米16,259元人民幣。

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