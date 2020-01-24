歐美疫情漸趨穩定，並著手制定復工復產的經濟解封計劃，美股道指高開299點後持續向上，最多升649點。美股業績期，摩通首季盈利大跌69%，降至2013年以來最低，不良貸款撥備達到至少十年來最高，並下調全年淨利息收入預期，摩通報95.5美元，跌2.69美元或2.74%，最多曾跌4.63%。另外，IMF預計全球經濟將遭受大蕭條以來最嚴重衰退，估計全球GDP今年將萎縮3%。

道瓊斯工業平均指數收漲558點，升幅2.39%，報23949點。標普500指數收漲84點，升幅3.06%，報2846點。納斯達克綜合指數收漲323點，或3.95%，報8515點。

蘋果升5.05%，報287.05美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻94點，而波音跌4.3%，報141元，拖低道指43點。

科技股方面，蘋果收市報287.05元，升5.05%，谷歌母公司Alphabet收市報1265.23元，升4.52%，亞馬遜收市報2283.32元，升5.27%，Facebook收市報178.17元，升1.93%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.64%，報333點。德國DAX指數收漲1.25%，報10696點；法國CAC 40指數漲0.38%，報4523點；英國富時100指數收跌0.88%，報5791點。