恒指昨升135點，收報24,435點，成交金額1115億元。內地公布部分首季經濟數據，大致好過預期，接下來將繼續有經濟或企業營運數據公布，在悲觀預測下，未必會對市場造成太大動盪。

各國政府大開水喉，避免企業破產裁員，造成大量失業，對穩定信心及日後經濟恢復相信起作用；香港疫情稍為緩和，過去幾日假期街上已見人頭湧湧，抑壓需求釋放可見。目前全球疫情反覆但受到控制，投資氣氛轉穩，資金繼續於增長及低殘股中輪動。

中國陸續公布3月份經濟數據，率先出爐的通脹、信貸數據比市場預期好，昨天公布的外貿數據，進出口按年下跌0.8%，跌幅比首兩個月收窄8.7個百分點；3月份出口跌3.5%，進口增2.4%，都勝預期。雖然3月外貿轉好由前期延誤訂單交付，以及進口需求較強帶動，但隨着歐美疫情擴大，訂單減少及出口受阻，未來貿易數據難以樂觀。

內地公布首季數據 好過預期

不過，首季東盟進出口增加，成為中國第一大貿易伙伴，區內需求有助抵消歐盟、美國下滑影響；首季信貸大增，貨幣政策支持，加上城市解封，財政政策伺機出台，加快國內需求恢復，有助穩定經濟。

資金追逐多個主題板塊

恒指昨升幅溫和，但大市表現不一，部分上升急升的股份回吐，如上周急升逾一成的華晨（1114）、新秀麗（1910）、青島啤（0168）、首都機場（0694）昨跌逾2%；近期低位大幅反彈的航空航運、石油及油務、出口、汽車、消費電子產品部件都有回軟情况。

另一邊廂，多個主題板塊備受追捧，高息公用或電訊股、新能源環保、建材、工程機械、生物科技明顯做好，部分醫療器械、物業管理股更破頂新高，還有互聯網股向好，高鑫（6808）、平安好醫生（1833）屢創新高，阿里健康（0241）、新東方在線（1797）升逾半成；互聯網保險龍頭眾安在線（6060），股價相對落後，股價蠢蠢欲動，可以留意。

眾安內資股擬轉為H股惹關注

眾安去年仍錄得虧損，由於綜合成本率偏高，加上投資市場波動，影響投資收益率，令股價表現較其他互聯網股失色。

不過，公司去年總保費增長強勁，得益於市場對健康保險意識提高，以及與螞蟻金服等生態伙伴戰略合作，令健康生態和生活消費生態的保費大增，預計疫情有助相關業務強勢可以延續。公司首季保費收入總額按年增長三成，保持強勁增長。

此外，公司剛向中證監提交H股全流通申請，以將公司內資股轉為H股，引起投資者再次到關注。

走勢上，眾安上月中跌至23元後反覆上升，向28.5至30元阻力推進，而上升軌及20天線約25.5元料有良好支持，倘若跌穿可先行止蝕。

[張兆聰 還看今朝]