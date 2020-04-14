受疫情影響，以資產計算美國最大銀行摩根大通首季利潤急跌69%至28.7億美元，每股盈利0.78美元，遠低於分析師預期的2.16美元，是2013年以來最低，逆轉了過去兩年季度盈利每季都實現按年增長的趨勢。摩通上季收入亦按年跌3%至282.5億美元，遜預期。為填補疫情期間來自消費者及企業貸款壞帳的潛在損失，摩通將撥備82.9億美元，較上一季度增加了68億美元。這撥備金額超越2010年以來，任何全年撥備，較分析師原先估計高出1倍以上。

過去一個月，摩通的一些大型企業客戶從信貸額度提取了數以十億美元，並發行了更多新債務。在這緊張時刻，摩通行政總裁戴蒙（James Dimon）上月卻因要接受緊急的心臟手術而休假。戴蒙在公布業績時稱，鑒於可能出現相當嚴重的經濟衰退，摩通有必要建立信貸儲備。他本月早前警告，摩通無法倖免疫情的影響，預期經濟將出現嚴重衰退，財務壓力堪比2008年的金融危機。不過由於市况波動，摩通上季的股票及債券交易業務收入達72.3億美元，是有記錄以來最高。

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