全球疫情持續嚴峻，不少港人因失業或開工不足導致周轉不靈，部分更需借貸應急或進行債務重組。金融產品比較平台MoneyHero表示，據其數據顯示，今年首季經其網站申請貸款宗數較去年同期大幅上升近65%，按季升逾28%，而3月份申請數字更按月急升71%。

MoneyHero指出，預料第二季「短期」及「特快貸款」需求將會上升，並認為財困人士仍可以借貸取得臨時現金流，因此申請破產人士不會於第二季急升，然而若下半年疫情仍未有放緩跡象，因經濟轉差的影響將會於第三季浮現，料申請債務重組或破產的市民將會明顯增加，同時銀行亦會因應壞賬及環球經濟風險，而調升貸款息率。

MoneyHero表示，鑑於港人對不同金融產品的認識及購買意欲增加，平台會定期推出評測報告，讓港人了解各種金融產品走勢及相關知識，首個評測檢閱了市面33項熱門貸款計劃，當中17項來自銀行，其餘來自財務公司。

平台發現，財務公司細則透明度甚低，但貸款發放及還款途徑存在更高彈性，又指一些強調「特低利率」甚至「零息」的貸款計劃，更有機會收取手續費或行政費，其金額相當於利息支出，最終借貸成本可能與其他產品利息相若或更高，建議申請人應先參考「實際年利率」表，以比較貸款計劃，而非單純考慮其利息或利率，並提醒有意提早還款的貸款人士，必須留意手續費的計算方式，以計算清楚總開支。

該平台建議，政府可以考慮成立專責部門或機關，有系統地監察貸款機構的銷售行為及經營手法，同時訂立資料披露的準則提高透明度；貸款機構亦應定期收集信貸統計數據和貸款狀況，如新批貸款的總額、未償還的貸款總額、平均貸款年限、借款人的一般統計狀況、逾期的債款和拖欠率等，交予政府發布。

記者：溫藹紅

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