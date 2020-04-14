包括香港工業總會轄下運輸與物流業協會(TLSC)、香港空運運輸業協會(HAAT)、香港物流協會(HKLA)及香港物流商會(CHKLI)等合共10個貨運物流組織聯名緊急呼籲，祈求業主提供租金減免予業界渡時艱。

聯合聲明指出，貨運物流業在新冠肺炎持續打擊下損失慘重，全球供應鏈受到嚴重擾亂。本港貨運物流業現時約95%的付運貨物需要取消或延期，企業面臨前所未有的生存威脅，被拖欠付款的巨大風險和資金流進一步惡化。

聲明稱，若在這關鍵時刻未能得到業主及時的租金減免，估計有大量貨運物流中小企要倒閉，數以萬計從業員失業。

聲明強調，本港貨運吞吐量名列前茅，貨運物流業須租用大量寫字樓及貨倉營運。而在貨運及物流營運成本中，寫字樓及貨倉租賃佔最大比例，租金的巨大壓力是決定大部分企業能否繼續營運的重要因素之一，因此希望各業主以臨時減免租金的方式，幫助企業度過目前的經濟窘境。貨運物流服務的關鍵作用是為疫情影響的香港市民和其他地區運送食品、生活必需品及其它物品等。目前最為重要是同舟共濟，並肩作戰，以確保貨運物流公司能繼續運作，維持向客戶運送貨物。即時生效的臨時租金減 免對業界有絕對需要以解燃眉之急，並將大大幫助行業度過當前危機。

記者：陳子凌

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