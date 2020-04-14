平保（2318）公布，今年首三個月，集團旗下四家子公司保費收入合共2578.28億元(人民幣．下同)，按年跌近6%。

單計新造業務首季保費收入按年下跌15.23%，比首兩個月的趺幅17.06%減少；續期保費跌幅首季則為7.36%，比首2個月跌幅9.85%減少。

單計3月，壽險及健康險業務按年下跌1.85%，比2月份的7.74%跌幅收窄，新業務保費按年下跌10.25%，亦比2月的26.89%收窄。

產險方面，平保首季原保費收入725.89億元，按年上升4.87%，單計3月為249.69億元，按年上升9.21%。平保今日收報77.3元，升1.37%。

中國人壽（2628）同日公布首季原保費收入為3078億元，按年上升13%，比首兩個月的20.51%放緩，而單計3月原保費收入為798億元，按年減少4.09%。新華保費（1336）公布，首季原保費收入為582.46億元，按年上升34.92%，比首兩個月的44.22%放緩，而單計3月原保費收入為186.85億元，按年上升18.73%。

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