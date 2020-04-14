Zoom本是疫市擴張的國際大贏家，但最近爆出安全問題，美國政府及科網巨擘率先禁用，會否令諸國效從，仍拭目以待，不過同期亦有另類贏家，便是商務即時通訊應用程式，即Slack、Microsoft Teams等。不過這類軟件在香港暫未流行，但於歐美國家早就大行其道，今次疫情後或有機會在香港彈起。

《彭博商業周刊》昨日刊登Slack行政總裁Stewart Butterfield專訪，開首即形容Slack對於在家辦公時代的公司來說，有如廁紙與罐頭青豆般不可或缺；對於在外國生活過的人必然會心微笑。事實上Slack在歐美大小企業早於疫情爆發前已經入屋；雖說通訊軟件有Whatsapp、Line等，但Slack這類商務軟件特別在可任意設立頻道，方便不同部門與小組各設頻道磋商，不必知道對方電話號碼亦能直接對應，又或可另設頻道談康樂活動等，很受企業歡迎；對比Whatsapp一類主打私人聊天的，Slack簡潔的介面顯然更方便Multi-tasking。早前Slack便表示，去年第四季付費用戶增約5000名，但今年2月起約一個半月間，付費用戶即急增7000名；而同類的Microsoft Teams上月每日活躍用戶亦達4400萬人，四個月內急升逾一倍。不得不說是乘疫情之便。

雖然商務通訊軟件流行於歐美，但似乎未遍及香港。回想早年電子支付攻入香港時，不少相關公司話事人都慨歎本地人支付習慣難以改變，用上各種銀彈攻勢、費時兩、三年才有今日成績。若靠慢慢揼石仔，Slack與Microsoft Teams等能否令香港公司願意採納新事物仍不好說，但今次疫情爆發，相信能令主管不得不考慮改變習慣。從業內人士打聽所得，近來顯然多了很多主管查詢，準備引入相關軟件方便在家辦公。

一旦疫情成為契機使大家試用，進而成為習慣，往後很可能繼續使用下去，對於軟件公司絕對是大好消息。不過與歐美文化有別的是，香港老闆習慣獅子山精神，打工仔下班後也許每晚都要被Slack，那就是另一噩夢了。

賈文清

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