港股假期後復市，大市上下波幅263點，與近期水平相若，反而成交金額1114億元，較上日增加18.72%，北上資金亦趁復市而淨買入A股132億元，是2月3日以來最高，亦是本月第二次破百億。

今早內地公布的進、出口數據均勝預期，但市場觀望美股業績期，以及本周五內地公布GDP，恒指高開47點後最多升246點，美股三大指數期貨目前仍僅升1%至1.2%。恒指收市升135點或0.56%，報24435點，國指升36點或0.37%，報9847點。

長實集團（1113）升3.76%，收報48.25元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.92%，收報395元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點。

內地3月手機出貨量按年跌23%，加上行業睇淡前景，手機設備股向下，瑞聲（2018）跌3.21%，收報39.15元，是跌幅最大的藍籌，舜宇（2382）收報109.9元，跌2.31%。

油價向下，紐約期油現報22.29元，跌0.54%；布蘭特期油現報31.69元，跌0.16%；中海油（0883）跌2.69%，收報8.68元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。中石油（0857）跌2.68%，收報2.9元；中石化（0386）升0.75%，收報4.04元。

萬洲（0288）關閉南達科他州的豬肉加工廠，今早最多曾跌7.9%，收市跌幅收窄至0.77%，收報7.76元。

彭博引述消息指，中信証券（6030）、中信建投證券（6066）就合併的可能性進行研究，不過，內地傳媒引述高層指未有聽過有關消息，中信証券收報15元，升3.31%；中信建投收報6.99元，升8.5%。

聯想（0992）董事長兼CEO楊元慶透露聯想未來十年的目標，把服務和解決方案打造成聯想新的核心競爭力。聯想收報4.17元，跌2.57%。

花旗唱好濠賭股具增長空間，濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報12.7元，跌1.55%；美高梅中國（2282）收報8.9元，升0.23%；澳博控股（0880）收報7.56元，升1.07%；永利澳門（1128）收報12.9元，升0.31%；銀河娛樂（0027）收報48.35元，升0.73%；金沙中國（1928）收報30.2元，跌0.82%。

富力（2777）向大股東出售物管業務被評作價大折讓，富力收報10.14元，跌3.97%。

東風（0489）公布雷諾向公司售回東風雷諾五成股權，東風股價午後跌幅收窄，收市收窄至跌1.3%，報4.95元。

神州租車（0699）股東神州優車表示，正與潛在投資者接洽出售股份，神州租車收報2.08元，升3.48%。

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