停牌兩年的匯源果汁（1886）再自爆向大股東關聯公司有違規貸款，集團發公告指，獨立董事委員會指示獨立法證會計師進行額外程序，發現在2018年7月4日至2019年4月26日期間，集團旗下的9家公司分55次向北京滙源飲料及山東滙源支付共約56.66億元（人民幣、下同），是為了集團簽訂的一些定期存款質押合同，目的是為滿足北京滙源飲料和山東滙源的銀行貸款需求。

這兩家公司均為大股東朱新禮旗下，但不屬於上市公司旗下。集團指，這些質押合同沒有上報集團管理層，亦沒有獲得任何審批。然而，因為前述兩家公司在2018年7月未能夠如期還款，因此被銀行全數扣起款項。

獨立法證會計師表示，匯源在內控方面，集團沒有就內部公司提供定期存款質押制定審批流程，以致職員把質押定期存款當作一般定期存款。同時，集團在資金審批流程未提供足夠指示，以致職員可能誤以為質押定期存款前，只需經資金中心主任批准，不需要上報集團管理層審批。另部份集團財務人員不熟悉資金審批流程和缺乏相關培訓。

同時，獨立法證會計師亦指，注意到與集團涉事關連公司共約1.65億元（人民幣、下同）的交易未有在交易日期後記賬，延後時間在2至6個月之間。

集團指，涉事職員已經不再擔任資金中心的主任，如果其未卸任，獨立董事委員會亦會建議調離其職務。