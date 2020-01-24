【新股消息】3新股明掛牌 MOG最受歡迎超購39倍
文章日期：2020年4月14日 16:11
明日將有3隻新股掛牌，今日稍遲將有暗盤交易。根據今早配發結果，3隻新股認購反應均較淡靜，其中大馬眼鏡股MOG Holdings（1942）公開發售超購倍數最多，也僅為39倍。MOG下限定價每股1元，集資1.25億元，公開發售共計收到1.5萬份認購申請，國際配售超額0.02倍。一手中籤率35%，10手穩中一手。乙組僅收到19張飛，大戶最多認購625萬股。上市後前10大股東共計持股85%。
保健品經銷商滿貫集團（3390）近下限定價每股1.49元，集資2.87億元。公開發售超購5.8倍，接獲約1.6萬份認購申請。國際配售超購0.7倍。一手中籤率25.08%，75手穩中一手。乙組僅收到4張飛，其中1名大戶認購500萬股。若超額配股權不獲行使，公司上市後，華潤醫藥（3320）持股18.99%，雅各臣（2633）持股6.71%，公司行政總裁王嘉俊持股56.01%。前10大股東共計持股91.2%。
本地建築股智中國際（6063）下限定價每股0.25元，集資1.25億元。公開發售超購13倍，接獲1.2萬份認購申請。國際配售超購0.39倍。一手中籤率20%，40手穩中1手。公司上市後，主席朱國歡持股75%，前10大股東共計持股81.9%。
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