內地自年初爆發新冠疫情，曾出現廢瓦楞紙價格急漲情況，內地瓦楞紙包裝供應商國際濟豐包裝（1820）主席鄭顯俊表示，農曆年後由於內地封城造成收集廢紙及運輸困難等，但三月已逐漸回復正常，紙價亦已下跌，加上公司早於年前備貨，並早在2月10日起陸續復工，之前積壓的庫存亦隨內地復工復市等，在三月陸續消化回到正常水平，故對公司無造成太大影響。

相反，公司提到由於集團亦因旗下11個工廠獲得減免社保5個月及不同地區城市提供的房租或廠房補貼等，對疫情的損失有一定補助，但實施金額需要等入帳才能確定。他指新冠疫情雖然打亂不少企業計劃，但集團相信內需市場仍非常有發展潛力，加上疫情而生的宅經濟亦會令網購增加，令包裝紙市場更好，3月份業務亦已逐步回復。

同時，集團在業績多次提到，會繼續專注於通過在內地開設新工廠擴大其工廠版圖。當中浙江海鹽新廠原定在去年設立，但最終因變動而延後，至今未有消息。但鄭顯俊強調，未放棄浙江海鹽新廠，尚在物色地址。希望今年山東新廠房能如期在第三季投產，廣東佛山廠房則仍在選址，2020年第二季度確定，並於2020年第三季度動工，於2021年第二季度開始生產。

集團去年增加新廠，令人員、行政成本等上升。但鄭顯俊認為，隨著廠房增加，廠房分母增大，新廠影響會逐步減少，同時由於新廠比舊廠可接更多訂單，故希望新工廠增加產能後，能接更多訂單，亦對此比較有把握。

記者：方楚茵