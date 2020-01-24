復活節後新股市場迎來兩隻新股，其中由生科股的康方生物（9926）一早已引起市場關注。康方生物今起招股，定價每股14.88元至16.18元，每手1000股，入場費16343.05元，為今年以來新股中最高。公司全球發行1.59495億股，香港公開發售佔約一成或1595萬股，其餘為國際配售，集資額約介乎23.7億元至25.8億元之間。招股期僅有3天半，至本周五（4月17日）中午12時截止，同日定價，預計4月24日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利及JP Morgan。

康方生物管線內在研藥物有6種，其中兩種進入關鍵實驗階段，包括與中生製藥（1177）附屬公司正大天晴合作研發的AK105，在中國對肺癌、肝癌及鼻咽癌等的作用；以及另一獨立研發藥物AK104在中國對宮頸癌的作用。公司去年全年虧損按年擴大1.2倍至3.47億元人民幣（下同）。去年收入錄得7088萬元，前年則僅有282萬元。

一如3月上市的諾誠健華（9969），康方生物亦引來多達9名基石投資者，總計最多認購近8555萬股，佔上市後股權10.87%，其中部分為公司現有股東。9名基投分別為富達投資（Fidelity Investments）、清池資本、奧博資本（OrbiMed）、博裕資本（Boyu Capital）、HBC、國有基金中國國新旗下的CRF Investment、AIHC、Hankang Biotech Fund及由數間國企持股的中國國有企業結構調整基金。

另一新股馬來西亞建築股Rimbaco（1953），同為今日起招股，定價每股0.4元至0.46元。每手5000股，入場費2323.17元。公司全球發行3.15億股，香港公開發售佔一成，集資額約介乎1.26億元至1.449億元之間。招股期至本周五（4月17日）中午12時截止，4月20日定價，預計4月28日掛牌。獨家保薦人為天泰金融。