花旗發表報告，預期疫情影響下澳門今年賭收將跌45%，明年則會反彈96%，相信只要內地取消過境限制，賭客將會重返澳門，今明兩年賭收的複合年增長率可達3.5%。

花旗認為，雖然短期仍面臨挑戰，但行業仍有增長，以目前估值相當於明年預測EBITDA的8.6倍，低過平均10.6倍的水平，建議買入濠賭股，當中首選金沙（1928）及銀娛（0027），目標價46元及66.5元。同時將永利澳門（1128）評級由「中性」升至「買入」，標價17.5元。

濠賭股股價目前表現平平，新濠國際發展（0200）報12.84元，跌0.47%；美高梅中國（2282）報8.97元，升1.01%；澳博控股（0880）報7.56元，升1.07%；永利澳門報12.9元，升0.31%；銀娛報48.45元，升0.94%；金沙報30.25元，跌0.66%。

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