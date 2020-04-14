港股復活長假後做好，恒指高開47點反覆向上，最多升246點，高見24,546點，半日收報24457點，升157點或0.65%；國指升0.49%。大市半日成交585億元。

科網股做好，騰訊（0700）升1%，阿里巴巴（9988）升3%。本地股向好，長實（1113）升逾4%，領展（0823）、煤氣（0003）升約2%。建材及重機械受捧，海螺（0914）、中聯重科（1157）升逾3%。物業管理、新能源、醫療股亦明顯做好。不過，消費電子部件如瑞聲（2018）舜宇（2382），以及萬洲（0288）吉利（0175）及石油股跌逾2%。

業務在線股份再受到追捧，阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）、新東方在線（1797）升逾半成，眾安在線（6060）相對落後，股價亦蠢蠢欲動，可以留意。

眾安剛向中證監提交H股全流通申請，將公司內資股轉為H股，令公司估值重估再次受到關注。公司今年首2個月保費收入大增逾五成，市場估計公司有機會今年扭虧為盈，基本面改善。股價方面，該股上月中跌至23元後反覆上升，短線料於28.5至30元會有阻力，短線可以低收26元止蝕。

劉思明

明報資深評論員