內房分拆物管成風，但廣東幫內房做法各異。早已明言有意分拆的合景泰富（1813）上周四傳出已委託華泰國際和農銀國際安排有關交易，擬籌資兩億美元。但同日富力（2777）卻向大股東張力及李思廉第三之出售物管業務，作價僅3億元人民幣，有券商直指交易令人失望。

一拆一賣的合景泰富及富力，今日走勢分歧，合景泰富早市曾高見12.12元，午市收升2.6%，報11.84元﹔富力則曾低見10.14元，午市收跌3.6%，報10.18元。

銀河聯昌證券報告指出，富力以極低價向兩位主要股東出售物管業務的行動非常差兼令人失望，3億元的代價估值僅相當於2019年6倍市盈率，按該行的計算，與其公平值有近9成折讓。而按同行市盈率23倍、該物管公司2020及2021年增長5成計，相信原可帶來盈利1.13億元及公平值達到26億元，故今次交易折讓較其潛在價值低九成。

該行又指，交易損害小股東的利益及引起市場對公司治理的憂慮，故將富力評級由「買入」降至「持有」，目標價由原來14元降至11.2元。

值得留意的是，今次富力出售第三次物管業務前，已與兩位大股東進行兩次交易，並分別在去年12月23及12月31日完成，但相信因規模較少無須披露。

在交易後，銀河聯昌指富力將基本不再持有物管業務，未來公司發展項目亦將由李思廉及張力擁有的公司管理。

至於合景泰富方面，銀河聯昌指出，按其了解集團有意在年內分拆，並預期分拆市值將達100億元，約合景泰富三成市值。潛在的分拆亦將釋放巨大價值，若合景作實物分派，將為股東帶來額外的高回報。

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