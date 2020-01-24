內地公布進出口數字均勝預期，恒指高開47點後最多曾升246點，半日升157點或0.65%，報24457點，成交金額585億元；國指升48點或0.49%，報9859點。

32隻藍籌上升，16隻下跌。長實集團（1113）升3.55%，收報48.15元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.46%，收報41.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點，高位41.9元，創8日高。

富瑞指，內地手機廠商料今年5G機銷情遜預期，瑞聲（2018）跌3.21%，收報39.15元，是跌幅最大的藍籌。另一手機股舜宇（2382）亦跌2.84%，收報109.3元。

隔晚油價下跌，中海油（0883）跌2.8%，收報8.67元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點；另外兩桶油方面，中石油（0857）跌2.68%，收報2.9元；中石化（0386）跌0.25%，收報4元。

內地3月社融5.15萬億元，創2017以來新高，內銀股向上，工行（1398）升0.77%，收報5.25元；建行（0939）升0.32%，收報6.29元；交行（3328）升1.26%，收報4.84元；中行（3988）升0.33%，收報3元。

內險內房亦普遍向上。內險股方面，平保（2318）升1.51%，收報77.4元；中人壽（2628）升1.15%，收報15.86元。內房股方面，潤地（1109）升0.92%，收報33元；碧桂園（2007）升2.19%，收報9.81元；中海外（0688）跌0.93%，收報26.55元。

神州租車（0699）股東神州優車指，目前正與潛在投資者接洽出售股份，神州租車報2.01元，無升跌。

世界衛生組織(WHO)公布，現時全球有70種新型冠狀病毒疫苗正在研發，其中3種已進入臨床試驗。其中一款由康希諾生物（6185）與中國軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發，並處於第二階段臨床試驗。康希諾生物半日報139.5元，升6.89%。

全球最大豬肉加工商、萬洲（0288）全資擁有的豬肉供應商史密斯菲爾德（Smithfield Foods）將無限期關閉位於南達科他州的豬肉加工廠。萬洲半日跌2.94%，收報7.59元。

其他報道

【大行點睇】大和：長建派息仍吸引 重申「買入」並上調目標價17%

【A股午市】兩市半日高收 滬指收復2800點大關

【拆息回落】1個月Hibor連跌5日 見近1個月低

【出售股份】神州優車：正與潛在投資者接洽

【新冠肺炎】小米武漢總部2000人分批復工 招聘萬人計劃不變

【人事變動】任正非卸任上海華為技術董事

【中國數據】3月出口跌幅低過預期 進口亦勝預期 逆差轉順差

【中概股造假】應對內地公司造假 港措施較美嚴厲

【不似預期】富瑞：國產手機廠商料今年5G機銷情遜預期

【中概股造假】沽空機構：因沒罰中介 企業自爆或因影子銀行出問題

【辭任執董】路勁基建：單偉豹辭任執董

【港股開市】恒指高開47點 康希諾升9.96%

【A股開市】三大指數高開 滬指漲0.42%

【開市焦點】港股ADR跌229點 留意康希諾

【世衛點名】世衛：3疫苗進入臨床試驗 包括康希諾生物

【歐美戰報】業績期加中國數據前 道指跌328點