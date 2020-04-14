【中國數據】3月出口、進口勝預期 逆差轉順差 金額遜預期
文章日期：2020年4月14日 10:12
中國海關總署公布，3月份以人民幣計價出口按年跌3.5%，好過預期的跌12.8%；而以人民幣計價進口按年增2.4%，好過預期的跌7%；1至3月出口跌11.4%，進口跌0.7%，貿易順差983.3億元人民幣。首兩月出口為跌15.9%。
海關總署新聞發言人李魁文指，3月中旬、下旬連續兩旬進出口都實現正增長。其中，3月出口降幅收窄至3.5%，進口則增長2.4%。貿易平衡也由前2個月的逆差轉為順差。
3月貿易順差1394億元人民幣，略低過預期的順差1585億元；以美元計，順差199億美元，預估為順差
海關總署指，目前疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，外貿進出口面臨的困難加大。
對美國出口以人民幣計按年下降23.6%；首季，自美國進口下降1.3%。李魁文指，受疫情和春節假期影響，首季對美出口下降。
李魁文指，隨着中美第一階段經貿協議的逐步實施，大豆、豬肉、棉花等商品自美進口增長迅速。其中，由美國進口農產品增長1.1倍，達355.6億元，大豆增長2.1倍，781.4萬噸，豬肉增長6.4倍，達16.8萬噸，價值30.4億元，增長16倍；進口棉花12.4萬噸，增加43.5%，價值15.9億元，增長17%。
其他報道
【中概股造假】沽空機構：因沒罰中介 企業自爆或因影子銀行出問題