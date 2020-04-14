沽空機構近年起目標對準在美上市中概股，但翻看各機構戰績，至今為止遭指控造假帳的內地公司，仍多是在香港上市（見表）。早年沽空機構Glaucus曾狙擊民企中金再生（前0773）造假，公司最後清盤，證監會去年更罰保薦人瑞銀（UBS）釘牌一年。Glaucus合伙創始人之一Matthew Wiechert對本報表示，香港與美國同有吸引「中國騙徒」的市場特質，但他表示，至少香港正採取措施懲罰保薦人，相信嚴厲手段至關重要。

Wiechert表示，雖然港、美兩地交易所存在諸多不同，但二者均有龐大的流動資金池，是具良好信譽的市場，可為大股東提供股權融資，因此吸引大批造假數的中國公司前往集資。

瑞銀保薦缺失 去年被釘牌兼罰3.75億

美國經歷10年前的中國能源股造假潮，散戶元氣大傷，Wiechert強調，相信證交會也想保持市場廉潔，但若美國對造假中國公司及投行等「幫兇」的處罰，繼續維持在非常有限的程度之內，未來是無法阻嚇更多騙案。他提到，在香港，瑞銀因保薦人缺失，去年被釘牌兼罰3.75億元，指起碼香港證監會正採取一定措施。

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