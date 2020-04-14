美股向下，市場關注美國業績期及中國經濟數據，港股今早高開47點或0.2%，報24347點，成交金額25億元；國指今早高開28點或0.29%，報9839點。

信置（0083）升2.39%，報10.28元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.18%，報396元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點。

全球最大豬肉加工商、萬洲（0288）全資擁有的豬肉供應商史密斯菲爾德（Smithfield Foods）將無限期關閉位於南達科他州的豬肉加工廠。萬洲跌6.52%，報7.31元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

世界衛生組織(WHO)公布，現時全球有70種新型冠狀病毒疫苗正在研發，其中3種已進入臨床試驗。其中一款由康希諾生物（6185）與中國軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發，並處於第二階段臨床試驗。開市報143.5元，升9.96%。

HKTVmall母公司香港電視（1137）生產的口罩於昨日開始登記，截至4點，已經有超過120萬個電話號碼登記抽籤。香港電視（1137）開市報5.1元，升1.39%。

比亞迪（1211）發盈警，稱今年首季純利按年將大跌80%至93%，估計期內盈利為5000萬元人民幣至1.5億元人民幣，而去年同期則為7.5億元人民幣。比亞迪開市報40.45元，跌0.12%。

中興通訊 （0763）發公告指，獨立非執行董事鮑毓明已於上周五（10日）以其他個人事務原因提出辭職，他將不再擔任該公司任何職務。鮑毓明早前被指涉嫌性侵養女，並將其軟禁於山東煙台一處的住宅，公安部門已立案調查。開市報24.2元，跌2.02%。

內地媒體「界面」引述接近吉利集團的消息人士指，吉利集團擬收購神州租車（0699）。不過，吉利集團回覆本報查詢時指：「有關報道並不真確，我們沒有計劃投資在這公司（神州租車）」。吉利（0175）升0.7%，報11.58元，神州租車開市報2.07元，升2.98%。

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