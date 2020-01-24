【開市焦點】港股ADR跌229點 留意康希諾
文章日期：2020年4月14日 08:56
美股向下，港股ADR跌229點或0.95%，報24071點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.36%，折合報386.08元；匯控（0005）跌0.01%，折合報41元；建行（0939）跌1.58%，折合報6.17元。
今日焦點股份可留意：
世界衛生組織(WHO)公布，現時全球有70種新型冠狀病毒疫苗正在研發，其中3種已進入臨床試驗。其中一款由康希諾生物（6185）與中國軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發，並處於第二階段臨床試驗。
HKTVmall母公司香港電視（1137）生產的口罩於昨日開始登記，截至昨日4點，已經有超過120萬個電話號碼登記抽籤。
全球最大豬肉加工商、萬洲（0288）全資擁有的豬肉供應商史密斯菲爾德（Smithfield Foods）將無限期關閉位於南達科他州的豬肉加工廠。
比亞迪（1211）發盈警，稱今年首季純利按年將大跌80%至93%，估計期內盈利為5000萬元人民幣至1.5億元人民幣，而去年同期則為7.5億元人民幣。
第七大道（0797）公布，四大會計行之一羅兵咸永道（PwC）已辭任公司核數師，自今年4月10日起生效。公司委任大華馬施雲為新核數師，同日生效。羅兵咸辭任事緣兩項未解決審核事宜，其一為第七大道對去年收購的一間公司研發人員支付獎金650萬元人民幣，其二為子公司七道香港向對手方支付250萬美元（約為1950萬港元）的預付推廣費，卻未能收回。
中興通訊 （0763）發公告指，獨立非執行董事鮑毓明已於上周五（10日）以其他個人事務原因提出辭職，他將不再擔任該公司任何職務。鮑毓明早前被指涉嫌性侵養女，並將其軟禁於山東煙台一處的住宅，公安部門已立案調查。
內地媒體「界面」引述接近吉利集團的消息人士指，吉利集團擬收購神州租車（0699）。不過，吉利集團回覆本報查詢時指：「有關報道並不真確，我們沒有計劃投資在這公司（神州租車）」。彭博則引述吉利指，吉利沒有此收購計劃，亦沒有就此接觸過神州租車。
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