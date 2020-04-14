復活節長假前，港股無懼不明朗因素持續做好，反映市况不俗。不過，港股低位大幅反彈後，領漲股有後勁不繼迹象，資金轉追落後股份。由於短線反彈仍未逆轉，不宜估頂，強勢股可繼續持有，但可部分獲利，換馬至初現突破及落後股。

恒指上周高開後愈升愈有，以近全周最高位收市，收報24300點，全周升1064點或4.58%；國指全周升3.37%。恒生綜合中型股、小型股指數全周升6.03%、5.25%，風險胃納改善。大市上周日均成交1004億元，低於60天平均逾一成半，資金入市態度審慎。

趨勢寬度方面，恒指國指成分股大多已重上10天線、20天線，高於10天線、20天線的比例，分別由前周五的七成及四成，增至九成以上；高於50天線比升至兩成半。以3月份高位計，高於50天線比尚有上升空間，未來料繼續有偏強的股份嘗試突破50天線。

長和聯通走勢較佳 破阻力看高一線

恒指上周升破24000點，重上3月13日收市位，配合短線趨勢寬度向好，短線向好，上望3月12日下跌裂口24657至25140點有阻力；短線調整於23800點為重要支持。值得留意，恒生中型股、小型股指數上周大漲，逼近3月13日收市位，倘能突破，將增強短線向好信心。

部分藍籌股如長和（0001）、聯通（0762）、申洲（2313）、中海油（0883），近期先後重上3月13日收市，突破其一重要阻力；股價仍低於50天線超過半成，具有水位博上試50天線。當中，長和、聯通走勢較佳，看高一線。此外，資金明顯追落後，本報數據庫追蹤的30個行業，上周全線上升，博彩及消閒、紡織及服飾、本地零售服務、汽車及相關大漲逾一成，其次航空及相關升近8%。博彩消閒、紡織服飾、航空上周大彈後，今年迄今仍累跌兩成半或以上，在四大表現最差行業之內。博彩股為另一低殘被追捧對象，新濠（0200）、美高梅中國（2282）、永利澳門（1128）等上周升逾一成，今年迄今仍跌逾三成。

博彩股為另一低殘被追捧對象

低殘股中，聯想控股（3396）股價今年跌近一半，上周四反彈且成交大增，可以留意。聯控持有的神州租車（0699），其主席陸正耀為瑞幸咖啡董事長，瑞幸咖啡造數事件令神州租車管治亦受到質疑，股份遭拋售，股價大挫逾五成，累聯想控股投資損手，股價亦受壓。中金3月底發表報告，由於宏觀市場波動，聯控的平均估值下挫，下調該股目標價至14元，較2020年資產淨值（NAV）折讓四成。以此計算，股價現水平較NAV折讓近六成，已反映投資失利因素，短線可博反彈上試10元，並設低收9元止蝕。一再強調，股份低殘有因，大多是基本面困乏所致，瑞聲（2018）發盈警，上周四股價逆市挫半成可見，因此，博低殘反彈要留神，嚴守止蝕。

[劉思明 數據尋寶]