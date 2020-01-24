美股業績期臨近，市場對業績受疫情影響產生憂慮，加上對於產油國減產協議能否穩定市場成擬，美股向下，道指低開20點後，最多曾挫624點。美國的銀行和金融公司將率先公布首季度業績，摩通、花旗、美銀、貝萊德、高盛和富國銀行將打頭陣。另外，本周內地亦將布多項數據，例如進出口、GDP。

道瓊斯工業平均指數收跌328點，跌幅1.39%，報23390點。標普500指數收跌28點，跌幅1.02%，報2761點。納斯達克綜合指數收漲38點，或0.48%，報8192點。

Caterpillar跌8.7%，報114.14美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低74點，而，蘋果升1.96%，報273.25元，貢獻道指36點。

科技股方面，蘋果收市報273.25元，升1.96%，谷歌母公司Alphabet收市報1210.41元，升0.31%，亞馬遜收市報2168.87元，升6.17%，Facebook收市報174.79元，跌0.22%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.58%，報331點。德國DAX指數收漲2.25%，報10564點；法國CAC 40指數漲1.45%，報4506點；英國富時100指數收漲2.91%，報5842點。