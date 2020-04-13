第七大道（0797）今日公布，四大會計行之一羅兵咸永道（PwC）已辭任公司核數師，自今年4月10日起生效。公司委任大華馬施雲為新核數師，同日生效。羅兵咸辭任事緣兩項未解決審核事宜，其一為第七大道對去年收購的一間公司研發人員支付獎金650萬元人民幣，其二為子公司七道香港向對手方支付250萬美元（約為1950萬港元）的預付推廣費，卻未能收回。

羅兵咸表示，在兩項事宜獲妥善調查及解決前，無法完成第七大道的年度審核工作。公司則表示，雖然早前已應羅兵咸要求採取行動，但為了盡快完成去年年度業績的審核工作，考慮物色新核數師。

具體而言，首項事宜事關第七大道去年收購上海辛辣，於6月向多名研發員工支付2018年已計提的獎金，共計約650萬元人民幣。羅兵咸表示，該事項涉及金額重大，有關會計處理可能產生重大影響，截至辭任函日期，未獲得合理解釋及證明文件。該行表示，對上海辛辣研發人員現金獎金發放事項的真實性存有重大疑慮。

另一事項，為第七大道子公司於去年1月，與一公司簽訂合作發行協議，擬就對手方經營的兩款遊戲合作發行。七道香港向對手方全額預付250萬美元，用於遊戲發行、運營所需的推廣費用，對手方則承諾提供12%至25%保證收益。惟協議已於去年6月終止，對手公司未能在承諾期限內全額退還推廣費，及給出額外補償。還款期限一再推遲，相關方仍未能按時還款。羅兵咸表示，對有關交易的商業實質存在疑慮，要求公司提供更多資料。

第七大道於3月31日起停牌。公司表示，為解決羅兵咸提出的事宜，已成立獨立委員會，由非執董薛雋、勵怡青及王瑛組成。