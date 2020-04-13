中國最大的外賣平台美團點評（3690），早前遭廣東省餐飲服務行業協會抨擊，指其在新型冠狀病毒爆發期間，向餐飲企業收取高額外賣佣金，涉嫌實施壟斷定價。據《彭博社》報道指，美團已對有關指控作出反擊，美團點評高級副總裁王莆中指，公司需要將大部分收入用於投資，以幫助商家開發專業的送貨服務，獲取訂單並改善數碼基礎設施。

美團回應指，集團第四季每筆訂單的平均利潤不到0.2元人民幣，僅佔其收入的2%，又指其外賣服務已虧損5年，直到2019年才達到收支平衡，強調公司必須達成平衡，才能使其業務重回正軌。

美團又指，在3月底時外賣服務的需求大增，有助公司的長遠復蘇，但該公司已預計本季度的業績不佳，收入將下降，並警告指新冠肺炎大流行將對公司業務造成影響，尤其是在旅行及乘車共享業務上。

廣東省餐飲服務行業協會早前發表公開信，指美團向餐飲企業收取高額外賣佣金，並已超過可承受的極限，而且在疫情期間依舊堅持「獨家經營」條款，包括各類收費設定大量不公平交易規則，涉嫌違法，要求美團在4月17日前回應事件，否則不排除扶持新平台對抗美團。

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